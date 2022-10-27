Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,31 artışla 3988 puandan başladı.
27.10.2022 - 10:54 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0,31 artışla 3988 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.54 itibarıyla yüzde 0.60 oranında düşüşle 3952 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.82 oranında düşüşle 3854 puan, sanayi endeksi yüzde 0.26 oranında azalışla 6323 puan seviyesinden işlem görüyor.
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