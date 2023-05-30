Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.51 oranında yükselişle 4840 puandan başladı.
30.05.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 1.51 oranında yükselişle 4840 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.51 itibarıyla yüzde 3.72 oranında yükselişle 4947 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 9.56 oranında yükselişle 4435 puan, sanayi endeksi yüzde 2.34 oranında artışla 8087 puan seviyesinden işlem görüyor.
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