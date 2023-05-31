Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.10 oranında yükselişle 4956 puan seviyesinden başladı.
31.05.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.10 oranında yükselişle 4956 puan seviyesinden başladı.
Açılışın ardından endeks saat 11.07 itibarıyla yüzde 0.27 oranında yükselişle 4964 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.06 oranında düşüşle 4374 puan, sanayi endeksi yüzde 0.76 oranında yükselişle 8194 puan seviyesinde hareket ediyor.
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