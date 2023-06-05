Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.31 oranında yükselişle 5233 puandan başladı.
05.06.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.31 oranında yükselişle 5233 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 11.12 itibarıyla yüzde 2.55 oranında artışla 5245 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.16 oranında artışla 4752 puan, sanayi endeksi yüzde 2.96 oranında yükselişle 8620 puan seviyesinden işlem görüyor.