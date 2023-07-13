Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.20 oranında yükselişle 6354 puandan başladı.

Açılışın ardından endeks 6411 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu sıralarda BIST 100 endeksi yüzde 0.95 oranında yükselişle 6403 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.83 oranında yükselişle 5897 puan, sanayi endeksi yüzde 0.66 oranında artışla 10234 puan seviyesinde hareket ediyor.