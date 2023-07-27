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Borsa rekor kırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.82 oranında yükselişle 6799 puandan başladı. Açılışın ardından endeks 6834 puan ile rekor kırdı.

27.07.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa rekor kırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.82 oranında yükselişle 6799 puandan başladı. 

Açılışın ardından endeks  6834 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti. Şu sıralarda endeks yüzde 1.32 oranında yükselişle 6832 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.04 oranında artışla 5918 puan, sanayi endeksi yüzde 1.74 oranında yükselişle 10949 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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