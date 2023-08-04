Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.49 oranında artışla 7256 puandan başladı.
04.08.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.49 oranında artışla 7256 puandan başladı.
Açılışın ardından endeks saat 10.32 itibarıyla yüzde 0.71 oranında artışla 7271 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.76 oranında yükselişle 6451 puan, sanayi endeksi yüzde 0.69 oranında artışla 11482 puan seviyesinde hareket ediyor.