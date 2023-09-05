Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.24 oranında artışla 8161 puandan başladı. Böylelikle endeks tüm zamanların en yüksek açılış seviyesini görmüş oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0.01 oranında artışla 7736 puan, sanayi endeksi yüzde 0.31 oranında yükselişle 13157 puan seviyesinde hareket ediyor.