Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.43 oranında artışla 8035 puandan başladı.
22.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.43 oranında artışla 8035 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks saat 11.07 itibarıyla yüzde 0.74 oranında yükselişle 8062 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.39 oranında artışla 8048 puan, sanayi endeksi yüzde 1.42 oranında yükselişle 13132 puan seviyesinden işlem görüyor.