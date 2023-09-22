Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.43 oranında artışla 8035 puandan başladı.

22.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.43 oranında artışla 8035 puandan başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks saat 11.07 itibarıyla yüzde 0.74 oranında yükselişle 8062 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.39 oranında artışla 8048 puan, sanayi endeksi yüzde 1.42 oranında yükselişle 13132 puan seviyesinden işlem görüyor.

92 sabıkalı 2 kadın yakayı ele verdi!

92 sabıkalı 2 kadın yakayı ele verdi!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları