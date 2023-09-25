Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.82 oranında yükselişle 8105 puandan başladı.
25.09.2023 - 10:16 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.82 oranında yükselişle 8105 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks saat 10.15 itibarıyla yüzde 1.20 oranında artışla 8135 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.23 oranında artışla 8183 puan, sanayi endeksi yüzde 1.58 oranında yükselişle 13377 puan seviyesinde hareket ediyor.