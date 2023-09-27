Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.40 oranında yükselişle 8275 puandan başladı.
27.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.40 oranında yükselişle 8275 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks saat 10.30 itibarıyla yüzde 0.04 oranında artışla 8247 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında artışla 8293 puan, sanayi endeksi yüzde 0.52 oranında düşüşle 13631 puan seviyesinde hareket ediyor.