Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.27 oranında yükselişle 8235 puandan başladı.
28.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.27 oranında yükselişle 8235 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks saat 10.49 itibarıyla yüzde 0.64 oranında yükselişle 8265 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.46 oranında artışla 8452 puan, sanayi endeksi yüzde 0.14 oranında yükselişle 13649 puan seviyesinde hareket ediyor.