Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.12 oranında artışla 8523 puandan başladı. Endeks şu sıralarda yüzde 0.08 oranında azalışla 8504 puan seviyesinden işlem görüyor.

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Bankacılık endeksi yüzde 0.11 oranında yükselişle 8676 puan, sanayi endeksi yüzde 0.17 oranında artışla 13942 puan seviyesinde hareket ediyor.

BORSA DÜN REKOR KIRDI

Öte yandan BIST 100 endeksi dün 8562 puan seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. BIST 100 endeksi günü 8513 puandan kapattı. Bu tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olarak kayıtlara geçti.