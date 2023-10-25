Borsa İstanbul düşüşe geçti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.57 oranında artışla 8035 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks düşüşe yöneldi. Özellikle gün ortasının ardından piyasada satışlar derinleşti. BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla birlikte saat 16:49'da devre kesici çalıştı.

Endeks şu sıralarda yüzde 5.01 oranında düşüşle 7590 puan seviyesinden işlem görüyor.

BORSADA DEVRE KESİCİ ÇALIŞTI

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saat 16:49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17:09:54'de tek fiyat emir toplama, 17:14:54'de eşleştirme yapılacak ve 17:19:54'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17:09:54'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17:19:54'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 17:19:54'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

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VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 17:19:54'de yeniden başlayacaktır.