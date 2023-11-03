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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.13 oranında artışla 7673 puandan başladı.

03.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.13 oranında artışla 7673 puandan başladı. 

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Açılışın ardından şu sıralarda endeks yüzde 0.33 oranında düşüşle 7638 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.29 oranında artışla 7730 puan, sanayi endeksi yüzde 0.04 oranında yükselişle 12381 puan seviyesinde hareket ediyor.

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