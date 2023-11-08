Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.86 oranında yükselişle 7912 puandan başladı.
08.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.86 oranında yükselişle 7912 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.91 oranında yükselişle 7915 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.13 oranında artışla 7984 puan, sanayi endeksi yüzde 0.51 oranında yükselişle 12749 puan seviyesinde hareket ediyor.