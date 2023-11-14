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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.44 oranında artışla 7601 puan seviyesinde başladı.

14.11.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.44 oranında artışla 7601 puan seviyesinde başladı.

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.58 oranında yükselişle 7612 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.67 oranında düşüşle 7321 puan, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında artışla 12329 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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