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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.59 oranında artışla 7716 puandan başladı.

15.11.2023 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.59 oranında artışla 7716 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.27 oranında yükselişle 7695 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.07 oranında düşüşle 7450 puan, sanayi endeksi yüzde 0.29 oranında yükselişle 12485 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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