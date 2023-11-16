Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.12 oranında yükselişle 7675 puandan başladı.
16.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.12 oranında yükselişle 7675 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.40 oranında yükselişle 7696 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.57 oranında yükselişle 7600 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında düşüşle 12433 puan seviyesinde hareket ediyor.