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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.83 oranında artışla 7918 puan seviyesinden başladı.

20.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.83 oranında artışla 7918 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.40 oranında yükselişle 7962 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.56 oranında yükselişle 7848 puan, sanayi endeksi yüzde 1.34 oranında artışla 12769 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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