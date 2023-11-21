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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.60 oranında yükselişle 7993 puandan başladı.

21.11.2023 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.60 oranında yükselişle 7993 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.44 oranında artışla 7982 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.06 oranında düşüşle 7802 puan, sanayi endeksi yüzde 0.73 oranında artışla 12895 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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