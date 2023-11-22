Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.10 oranında artışla 8054 puandan başladı.
22.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.10 oranında artışla 8054 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 8040 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.01 oranında düşüşle 7927 puan, sanayi endeksi yüzde 0.48 oranında artışla 12951 puan seviyesinde hareket ediyor.