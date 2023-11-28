Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında yükselişle 8115 puandan başladı.
28.11.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.11 oranında yükselişle 8115 puandan başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.33 oranında yükselişle 8133 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.66 oranında düşüşle 8517 puan, sanayi endeksi yüzde 0.65 oranında yükselişle 13025 puan seviyesinde hareket ediyor.