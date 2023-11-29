Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.30 oranında yükselişle 8118 puan seviyesinden başladı.
29.11.2023 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.30 oranında yükselişle 8118 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.15 oranında düşüşle 7082 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.01 oranında düşüşle 8490 puan, sanayi endeksi yüzde 0.10 oranında artışla 13000 puan seviyesinde hareket ediyor.