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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.55 oranında yükselişle 8071 puandan başladı.

01.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 1.55 oranında yükselişle 8071 puandan başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.53 oranında yükselişle 8070 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 3.67 oranında yükselişle 8667 puan, sanayi endeksi yüzde 0.95 oranında artışla 12947 puan seviyesinden hareket ediyor.

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