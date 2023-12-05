Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.09 oranında yükselişle 8094 puan seviyesinden başladı.
05.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.09 oranında yükselişle 8094 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 8101 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.25 oranında düşüşle 8885 puan, sanayi endeksi yüzde 0.20 oranında artışla 12967 puan seviyesinde hareket ediyor.