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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında artışla 8066 puan seviyesinden başladı.

06.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında artışla 8066 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından şu sıralarda endeks yüzde 0.44 oranında artışla 8093 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.86 oranında yükselişle 9111 puan, sanayi endeksi yüzde 0.47 oranında düşüşle 12811 puan seviyesinde hareket ediyor.

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