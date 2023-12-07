Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 7867 puan seviyesinden başladı.

07.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.16 oranında artışla 7867 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.20 oranında yükselişle 7871 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında düşüşle 8775 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında artışla 12425 puan seviyesinde hareket ediyor. 

Oktay Derelioğlu'na saldırı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Vurma kesinlikle yoktur

Oktay Derelioğlu'na saldırı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Vurma kesinlikle yoktur

Son dakika... Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi