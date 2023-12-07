Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.16 oranında artışla 7867 puan seviyesinden başladı.
07.12.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.16 oranında artışla 7867 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.20 oranında yükselişle 7871 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında düşüşle 8775 puan, sanayi endeksi yüzde 0.11 oranında artışla 12425 puan seviyesinde hareket ediyor.