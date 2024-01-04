Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.13 oranında artışla 7421 puan seviyesinden başladı.
04.01.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü gününe yüzde 0.13 oranında artışla 7421 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 7404 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.53 oranında düşüşle 8444 puan, sanayi endeksi yüzde 0.23 oranında azalışla 11443 puan seviyesinde hareket ediyor.