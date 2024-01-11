Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.40 oranında yükselişle 7905 puan seviyesinden başladı.
11.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.40 oranında yükselişle 7905 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.82 oranında artışla 7939 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.52 oranında yükselişle 9868 puan, sanayi endeksi yüzde 1.02 oranında artışla 11815 puan seviyesinde hareket ediyor.