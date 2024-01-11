Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsa güne yükselişle başladı
HaberlerUzmanparaBorsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.40 oranında yükselişle 7905 puan seviyesinden başladı.

11.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.40 oranında yükselişle 7905 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.82 oranında artışla 7939 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.52 oranında yükselişle 9868 puan, sanayi endeksi yüzde 1.02 oranında artışla 11815 puan seviyesinde hareket ediyor. 

TMSF'den Dilan Polat açıklaması

TMSF'den Dilan Polat açıklaması

SON DAKİKA | TFF yeni yabancı kuralını açıkladı! 2024-2025 sezonunda geçerli olacak

SON DAKİKA | TFF yeni yabancı kuralını açıkladı! 2024-2025 sezonunda geçerli olacak