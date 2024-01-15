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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.13 oranında artışla 7996 puan seviyesinden başladı.

15.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.13 oranında artışla 7996 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.80 oranında yükselişle 8051 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.88 oranında düşüşle 9950 puan sanayi endeksi yüzde 1.30 oranında yükselişle 11928 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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