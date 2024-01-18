Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.99 oranında yükselişle 8104 puan seviyesinden başladı.
18.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.99 oranında yükselişle 8104 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.95 oranında artışla 8100 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.87 oranında yükselişle 9944 puan, sanayi endeksi yüzde 1.04 oranında artışla 12003 puan seviyesinde hareket ediyor.