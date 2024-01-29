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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.64 oranında yükselişle 8400 puan seviyesinden başladı.

29.01.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.64 oranında yükselişle 8400 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.00 oranında yükselişle 8429 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.12 oranında düşüşle 9589 puan, sanayi endeksi yüzde 1.23 oranında artışla 12748 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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