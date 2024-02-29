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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında yükselişle 9100 puan seviyesinden başladı.

29.02.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.42 oranında yükselişle 9100 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.78 oranında artışla 9134 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.76 oranında yükselişle 9997 puan, sanayi endeksi yüzde 0.62 oranında artışla 14292 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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