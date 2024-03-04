Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.46 oranında yükselişle 9139 puan seviyesinden başladı.
04.03.2024 - 09:58 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.46 oranında yükselişle 9139 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.08 oranında düşüşle 9090 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.32 oranında yükselişle 9816 puan, sanayi endeksi yüzde 0.05 oranında yükselişle 14414 puan seviyesinde hareket ediyor.