Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.61 oranında yükselişle 8797 puan seviyesinden başladı.
07.03.2024 - 09:59 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.61 oranında yükselişle 8797 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.76 oranında yükselişle 8898 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.22 oranında artışla 9419 puan, sanayi endeksi yüzde 1.38 oranında yükselişle 14188 puan seviyesinde hareket ediyor.