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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.28 oranında yükselişle 9363 puan seviyesinden başladı.

11.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.28 oranında yükselişle 9363 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.60 oranında yükselişle 9299 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 2.57 oranında yükselişle 10264 puan, sanayi endeksi yüzde 1.25 oranında artışla 14650 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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