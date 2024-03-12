Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.17 oranında artışla 9147 puan seviyesinden başladı.
12.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.17 oranında artışla 9147 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.58 oranında yükselişle 9184 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.63 oranında artışla 10310 puan seviyesinde, sanayi endeksi yüzde 0.35 oranında yükselişle 14410 puan seviyesinde hareket ediyor.