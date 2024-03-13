Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.25 oranında yükselişle 9091 puan seviyesinden başladı.
13.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.25 oranında yükselişle 9091 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.41 oranında yükselişle 9029 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.60 oranında düşüşle 10170 puan, sanayi endeksi yüzde 0.55 oranında azalışla 14091 puan seviyesinden işlem görüyor.