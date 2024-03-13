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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.25 oranında yükselişle 9091 puan seviyesinden başladı.

13.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.25 oranında yükselişle 9091 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.41 oranında yükselişle 9029 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.60 oranında düşüşle 10170 puan, sanayi endeksi yüzde 0.55 oranında azalışla 14091 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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