Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.18 oranında artışla 8844 puan seviyesinden başladı.
18.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.18 oranında artışla 8844 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.51 oranında düşüşle 8783 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında artışla 9560 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında düşüşle 13797 puan seviyesinden işlem görüyor.