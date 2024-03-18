Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
Haberler Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.18 oranında artışla 8844 puan seviyesinden başladı.

18.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.18 oranında artışla 8844 puan seviyesinden başladı. 

Haberin Devamı

Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.51 oranında düşüşle 8783 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.26 oranında artışla 9560 puan, sanayi endeksi yüzde 0.61 oranında düşüşle 13797 puan seviyesinden işlem görüyor. 

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: İzmir'i birlikte müziğin şehri yapacağız

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay: İzmir'i birlikte müziğin şehri yapacağız
Gazze'de insani felaket: En az 31 bin 645 ölü

Gazze'de insani felaket: En az 31 bin 645 ölü