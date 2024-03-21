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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.

21.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.36 oranında yükselişle 9077 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında artışla 10290 puan, sanayi endeksi yüzde 1.27 oranında yükselişle 14114 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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