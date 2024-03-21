Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.
21.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.90 oranında yükselişle 9035 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 1.36 oranında yükselişle 9077 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında artışla 10290 puan, sanayi endeksi yüzde 1.27 oranında yükselişle 14114 puan seviyesinden işlem görüyor.