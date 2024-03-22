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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.24 oranında artışla 9162 puan seviyesinden başladı.

22.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 oranında artışla 9162 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.66 oranında yükselişle 9200 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.43 oranında artışla 10818 puan, sanayi endeksi yüzde 0.55 oranında yükselişle 14102 puan seviyesinde hareket ediyor.

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