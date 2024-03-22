Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.24 oranında artışla 9162 puan seviyesinden başladı.
22.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 oranında artışla 9162 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.66 oranında yükselişle 9200 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.43 oranında artışla 10818 puan, sanayi endeksi yüzde 0.55 oranında yükselişle 14102 puan seviyesinde hareket ediyor.