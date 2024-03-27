Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.30 oranında yükselişle 8834 puan seviyesinden başladı.
27.03.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.30 oranında yükselişle 8834 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.13 oranında düşüşle 8797 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.18 oranında artışla 10652 puan, sanayi endeksi yüzde 0.19 oranında düşüşle 13450 puan seviyesinden işlem görüyor.