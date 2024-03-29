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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.50 oranında yükselişle 9125 puan seviyesinden başladı.

29.03.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.50 oranında yükselişle 9125 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.72 oranında artışla 9143 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.15 oranında düşüşle 11005 puan, sanayi endeksi yüzde 0.70 oranında artışla 13870 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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