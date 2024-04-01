Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.01 oranında yükselişle 9234 puan seviyesinden başladı.
01.04.2024 - 10:18 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.01 oranında yükselişle 9234 puan seviyesinden başladı.
Haberin Devamı
Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.64 oranında artışla 9201 puan seviyesinden işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.43 oranında artışla 11250 puan, sanayi endeksi yüzde 0.22 oranında düşüşle 13910 puan seviyesinde hareket ediyor.