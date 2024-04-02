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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 oranında artışla 9186 puan seviyesinden başladı.

02.04.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.31 oranında artışla 9186 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.99 oranında yükselişle 9251 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.53 oranında artışla 11380 puan seviyesinden, sanayi endeksi yüzde 1.04 oranında yükselişle 13853 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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