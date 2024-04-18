Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında yükselişle 9564 puan seviyesinden başladı.
18.04.2024 - 10:00 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.36 oranında yükselişle 9564 puan seviyesinden başladı.
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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.16 oranında artışla 9546 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.94 oranında yükselişle 12490 puan, sanayi endeksi yüzde 0.36 oranında yükselişle 14152 puan seviyesinden işlem görüyor.