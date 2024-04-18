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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.36 oranında yükselişle 9564 puan seviyesinden başladı.

18.04.2024 - 10:00 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.36 oranında yükselişle 9564 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.16 oranında artışla 9546 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.94 oranında yükselişle 12490 puan, sanayi endeksi yüzde 0.36 oranında yükselişle 14152 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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