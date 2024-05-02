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Uzmanpara Borsada tüm zamanların rekoru
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Borsada tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.51 oranında artışla 10097 puan seviyesinden başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

02.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsada tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.51 oranında artışla 10097 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks 10204 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks yüzde 1.14 oranında artışla 10161 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.66 oranında düşüşle 13183 puan, sanayi endeksi yüzde 2.01 oranında yükselişle 14938 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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