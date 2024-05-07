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Uzmanpara Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.15 oranında yükselişle 10282 puan seviyesinden başladı.

07.05.2024 - 09:57 | | UZMANPARA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.15 oranında yükselişle 10282 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.35 oranında düşüşle 10233 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.54 oranında azalışla 13278 puan sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında düşüşle 14991 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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