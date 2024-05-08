Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.21 oranında artışla 10358 puan seviyesinden başladı.

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Açılışın ardından endeks 10383 puan seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Endeks şu sıralarda yüzde 0.77 oranında düşüşle 10257 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.53 oranında düşüşle 13452 puan, sanayi endeksi yüzde 0.64 oranında düşüşle 14938 puan seviyesinden işlem görüyor.